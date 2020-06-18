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Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены

Праймиещё 4
21 минуту назад
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Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
Samsung предложил россиянам смартфоны в аренду
Фото: ReutersReuters
Она позволяет пользоваться флагманскими моделями смартфонов бренда, выплачивая относительно небольшую сумму денег в месяц.
Как это работает. Покупатель в России оформляет онлайн-заявку на покупку по программе Samsung Upgrade, а после одобрения подписывает договор и идет в фирменный магазин. Он получает смартфон, за пользование которым будет ежемесячно вносить определенную плату.
Через год — или 12 платежей — участник этой программы может бесплатно обменять этот смартфон на новую модель.
В случае, если пользователь хочет стать полноценным владельцем, а не арендатором телефона, то он должен выплатить остаточную стоимость либо вносить регулярный платеж еще несколько месяцев, после чего устройство оказывается в его собственности.
Если клиент хочет обменять арендованный гаджет на новый, то остаточную стоимость выплачивать не нужно.
Размер остаточной стоимости может превышать 50% от стоимости гаджета, но не для всех моделей бренда.
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