Wildberries начнет доставлять товары в постаматы

Крупнейший в РФ интернет-магазин Wildberries начнет доставлять свои товары в постаматы, которые будут располагаться в том числе в отделениях Сбербанка , говорится в сообщениях этой компании, а также "Сберлогистики".

На текущий момент на площадке была доступна курьерская доставка, также забрать покупки можно в собственных пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

"Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries начал осуществлять доставку заказов покупателей в постаматы. Первым партнером интернет-магазина стала компания "Сберлогистика", — говорится в его сообщении.

К концу июня "Сберлогистика" начнет доставлять заказы клиентам Wildberries через сеть из тысячи постаматов, в том числе в отделениях Сбербанка, уточнил гендиректор "Сберлогистики" Сергей Малышев

"До конца года в отделениях "Сбербанка" будет размещено порядка 10 тысяч постаматов в 800 населенных пунктах России. Всегда идеально расположенные, с охраняемой безопасной зоной круглосуточного доступа отделения банка — сегодня это преимущество", — добавил он.

По данным аналитиков Wildberries, покупатели онлайн-ритейлера предпочитают получать в постаматах книги, товары для здоровья, игрушки, продукцию для красоты, а также "товары для взрослых".

"В наших планах — как дальнейший рост сети ПВЗ, так и числа партнерских постаматов", — рассказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает семь стран — Россию, Польшу, Словакию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 50 тысяч человек.