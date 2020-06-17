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Wildberries начнет доставлять свои товары в постаматы 

Прайм 1 час назад
Wildberries начнет доставлять товары в постаматы
Фото: Пресс-служба Wildberries.ru
Крупнейший в РФ интернет-магазин Wildberries начнет доставлять свои товары в постаматы, которые будут располагаться в том числе в отделениях Сбербанка, говорится в сообщениях этой компании, а также "Сберлогистики".
На текущий момент на площадке была доступна курьерская доставка, также забрать покупки можно в собственных пунктах выдачи заказов (ПВЗ).
"Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries начал осуществлять доставку заказов покупателей в постаматы. Первым партнером интернет-магазина стала компания "Сберлогистика", — говорится в его сообщении.
К концу июня "Сберлогистика" начнет доставлять заказы клиентам Wildberries через сеть из тысячи постаматов, в том числе в отделениях Сбербанка, уточнил гендиректор "Сберлогистики" Сергей Малышев.
"До конца года в отделениях "Сбербанка" будет размещено порядка 10 тысяч постаматов в 800 населенных пунктах России. Всегда идеально расположенные, с охраняемой безопасной зоной круглосуточного доступа отделения банка — сегодня это преимущество", — добавил он.
По данным аналитиков Wildberries, покупатели онлайн-ритейлера предпочитают получать в постаматах книги, товары для здоровья, игрушки, продукцию для красоты, а также "товары для взрослых".
"В наших планах — как дальнейший рост сети ПВЗ, так и числа партнерских постаматов", — рассказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.
Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает семь стран — Россию, Польшу, Словакию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 50 тысяч человек.
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Комментарии
Компании , Вячеслав Иващенко , Сергей Малышев , Сбербанк России
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