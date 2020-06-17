Все интернет-банки в РФ прекратят работать

Если требования об использовании отечественного программного обеспечения в России вступят в силу с 1 января 2021 года, как и сказано в указе президента и постановлении правительства, банкам придется прекратить работу всего мобильного и интернет-банкинга. К такому выводу пришли сами участники рынка, пишет «Коммерсантъ».

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Банкиры предупредили, что многие пункты в требованиях по критической информационной инфраструктуре выглядят не то что слишком сложными, а технически невыполнимыми. Соответствующее обращение Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила главе правительства Михаилу Мишустину

В нем говорится, что указы не учитывают возможность масштабных сбоев в процессе смены оборудования. Чтобы их избежать, необходимо перенести вступление новых норм в силу как минимум на четыре года. Только в такие сроки проводить переход можно одновременно с обычной операционной деятельностью.

В организации оценили расходы банков при переходе на российское ПО и IT-оборудование в 700 миллиардов рублей, но короткие сроки существенно увеличат эту сумму.

банке ВТБ заметили, что за полгода невозможно провести анализ, тестирование, закупку и внедрение новых решений без угрозы серьезных проблем. В свою очередь в Совкомбанке указали, что нынешнее оборудование и ПО выбрано как наиболее оптимальное и интегрировано в бизнес-процессы. На это долгие годы уходила существенная доля прибыли.

Кроме того, как заметил вице-президент АБР Алексей Войлуков , многие иностранные программы не имеют российских аналогов, если судить по функциональности. Имеющиеся решения лишь внешне напоминают зарубежные разработки, но зачастую отстали на десятки лет. В случае с оборудованием дела обстоят еще хуже, так как у российских компаний нет многих современных технологий для производство радиоэлектроники и элементно-компонентной базы.