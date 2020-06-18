«Газпром» отреагировал на поданные в ФАС жалобы

"Газпром" знаком с сутью полученных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ жалоб по поводу закупки труб на рекордную сумму, считает их попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестпроектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпрома".

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"Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными. Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов", - заявили в компании.

Рассмотрение ведомством таких жалоб компания считаем недопустимым, подчеркнули в пресс-службе.

ФАС России получила две жалобы по поводу закупки труб большого диаметра "Газпромом" почти на 100 миллиардов рублей. Одна жалоба была подана компанией ООО "Просперити", вторая - от физического лица. Их рассмотрение запланировано на 19 июня.