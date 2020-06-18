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FT: США прекратили переговоры со странами ЕС по цифровому налогу

ТАССиещё 1
1 час назад
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США вышли из переговоров с европейскими странами по поводу введения глобального цифрового налога для технологических компаний и пригрозили ответными мерами в случае, если те будут продвигать собственные налоги. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на письмо министра финансов США Стивена Мнучина.
США вышли из переговоров с ЕС по цифровому налогу
Фото: ReutersReuters
Дискуссии на этот счет "зашли в тупик", заявил он. США не смогли, по словам Мнучина, даже "на временной основе" договориться об изменениях в проекте глобального налогового законодательства, которое затронет ведущие американские цифровые компании.
"Попытки ускорить такие трудные переговоры отвлекают от гораздо более важных вопросов, - полагает министр. - Правительства во всем мире должны сосредоточить внимание на решении экономических проблем, возникающих в результате [пандемии] COVID-19".
В послании, адресованном коллегам из Великобритании, Франции, Италии и Испании Риши Сунаку, Брюно Ле Мэру, Роберто Гуалтьери и Марии Хесус Монтеро, он призвал приостановить переговоры под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"США по-прежнему выступают против налогов на цифровые услуги и аналогичных односторонних мер", - подчеркнул Мнучин.
"Как мы неоднократно заявляли, если страны решат взимать такие налоги, США примут соответствующие ответные меры", - добавил он.
Новый раунд переговоров возможен, по мнению главы американского Минфина, к концу года. По данным издания, представители европейских государств намерены вскоре направить Вашингтону совместное ответное послание.
Комментарии
Компании,Экономика,ОЭСР,ЕС
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