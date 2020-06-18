Дуров раскритиковал Apple и Google

Отвечая на вопрос пользователей, какое решение есть у этой проблемы, Дуров отметил: "Решение, как положить конец злоупотреблению монополией Apple, простое: позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore Apple, который предусматривает 30% налог, цензуру и отсутствие конфиденциальности. Просто скопировать принцип установки приложений на компьютеры". Он напомнил, что до появления магазинов приложений разработчики не платили никаких налогов Microsoft
за возможность установки их разработок на ОС Windows.