Банкам могут запретить предлагать кредиты по телефону

По мнению автора инициативы Ивана Сухарева, гражданин не всегда может определить звонят ему из легальной кредитной организации или нет.

Фото: Ahmad Ardity, Pixabay Ahmad Ardity, Pixabay

«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов», - приводит RT текст письма.

Также предлагается рассмотреть целесообразность введения санкций, если будет нарушено данное правило, на усмотрение Центрального банка.

По мнению законодателя, гражданин не всегда может определить откуда ему звонят по телефону. Это может быть оператор из легального банка или представитель микрофинансовой организации (МФО). Мошенники могут использовать телефонные обзвоны, чтобы выуживать из россиян персональные данные, номера счетов и банковских карт, считает Сухарев.

Депутат также отметил, что систематические звонки могут доставлять дискомфорт тем гражданам, кто не заинтересован в получение кредита.