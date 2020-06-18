Uncle Ben's сменит логотип из-за расовых протестов 

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Начавшиеся в США массовые протесты после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда повлияли на политику разных компаний, которые намерены убрать расистские логотипы со своих продуктов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, корпорация PepsiCo уберет с продуктов для завтрака Aunt Jemima (Тетя Джемайма) логотип с изображением темнокожей женщины — героини песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали белые американцы, изображая афроамериканцев. Отмечается, что этот портрет оскорбляет образ темнокожей прислуги в белой семье.

Компания Mars Inc также планирует изменить упаковку рисовых продуктов Uncle Ben's, на которой представлен пожилой афроамериканец, работавший на техасского фермера.

В корпорации подчеркнули, что намерены покончить с расовыми предрассудками.