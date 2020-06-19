Burger King задолжал 56 млн рублей России

С начала года владелец франшизы, ООО «Бургер Рус», получил 27 исков со стороны арендодателей на общую сумму более 56 млн рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания при выручке за прошлый год более чем в 43,5 млрд рублей получила 287 млн рублей чистого убытка. Но не платит она арендодателям не только из-за этого. Еще до начала пандемии и закрытия фастфудов компания начала вести агрессивные переговоры с арендодателями о снижении арендной ставки, говорит заместитель директора направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина

Ирина Козина, заместитель директора направления стрит-ретейла Knight Frank: «Фастфудная сеть покидает площадки Москвы в связи с тем, что ведет очень агрессивную переговорную политику со своими арендодателями. Они это начали делать в начале года, и в конце прошлого года наблюдалась такая тенденция. Поэтому появились долги перед собственниками, они переставали платить аренду. Все эти факторы могут привести в ближайшем будущем к освобождению ими и других помещений и локаций. По сравнению с другими конкурентами они не идут на какие-то компромиссные предложения со своими партнерами-арендодателями. Поэтому происходит то, что мы сейчас наблюдаем. McDonald's также пытается оптимизировать все локации, по которым не переоценили арендные ставки, когда подписывали договоры аренды. На текущий момент, я думаю, что они такую же политику проводят, но менее агрессивную. Мы не слышим от собственников, что они не довольны сетью McDonald's и не могут с ними договориться. Параллель провести можно, но сравнить идентично нет».

McDonald’s с начала 2020 года также получил иски арендодателей на сумму около 7 млн рублей, отмечает «Коммерсантъ». При этом ситуацию с McDonald’s или KFC в силу ряда причин нельзя сравнивать с той, в которой оказался Burger King, говорит основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров

Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»: «Burger King вышел на рынок позже всех. Поэтому, чтобы пробиться в торговые центры, им пришлось соглашаться на менее выгодные условия. Если McDonald’s практически всегда заходит в торговый центр на низкий процент и на очень низкий фикс, то Burger King вынужден был соглашаться на более высокие фиксированные ставки и на более высокие проценты аренды. В период нынешнего кризиса это больно ударило по экономике. Плюс McDonald’s как бренд за последние три года очень мощно обновился и вырвался вперед. Здесь получился двойной удар. Отсюда и корни нынешних проблем. Еще одним из факторов было то, что компания очень крупная, западная, и арендодатели полагают, что она должна и может заплатить по договору. Понятно, что маленький российский бизнес уйдет, может обанкротиться, но такая корпорация, как Burger King, выдержит все сложные условия и даже высокие аренды в период, когда ресторан не работал».