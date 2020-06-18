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BP привлекла $12 млрд за счет гибридных облигаций 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
BP привлекла $12 млрд за счет гибридных облигаций
Фото: Reuters
Британская нефтегазовая компания BP привлекла $12 млрд за счет размещения так называемых гибридных ценных бумаг, сочетающих в себе функции акций и облигаций. Сделка стала одной из самых крупных продаж этого типа ценных бумаг, сообщает The Financial Times.
"BP прежде не выпускала гибридных ценных бумаг, а теперь они появляются на всех рынках одновременно", — приводит издание слова директора по рынкам долгового капитала Citigroup Колма Рейни.
Этот инструмент поможет компании восстановить баланс после кризиса, связанного пандемией коронавируса, полагает эксперт.
В результате выпуска BP привлекла $5 млрд, 4,75 млрд евро и 1,25 млрд фунтов стерлингов.
Ранее компания ухудшила прогноз стоимости нефти на 2021-2050 годы до $55 с $70 за баррель. Снижение спроса и цены на нефть может привести к списанию стоимости активов BP на сумму до $17,5 млрд
Также компания планирует пересмотреть целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений.
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Комментарии
Компании , Рынки , Financial Times
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