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ЦБ за неделю зафиксировал снижение жалоб на финуслуги на 25,5% 

ТАСС и ещё 2 52 минуты назад
ЦБ зафиксировал снижение жалоб на финуслуги
Фото: РИА Новости
Банк России с 11 по 17 июня получил на 25,5% меньше обращений от потребителей финансовых услуг чем неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс".
"За период с 11 по 17 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 25,5% по сравнению с периодом с 4 по 10 июня и составило 5,3 тыс. (отчасти такое снижение связано с тем, что на отчетной неделе количество рабочих дней было на один меньше, чем на предыдущей)", — отмечается в сообщении.
Самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением кредитов, включая реструктуризацию и рефинансирование, — ее удельный вес в общем объеме обработанных жалоб составил 21,3% против 21,6% в предыдущем периоде.
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Компании , Коллекторы , Центральный банк России
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