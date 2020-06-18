Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.76
$
69.90
78.25
78.50
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.50
Индексы и котировки Brent
41.42
+0.39 Золото
1723.30
+0.09 РТС
1233.21
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1212
–0.0021
03.06
1.1233
15.06
07.06
24.05

«Нафтогаз» считает блефом информацию о демонтаже «Газпромом» трубы на Украину 

Прайм 1 час назад
Россияне пугают: в Киеве отреагировали на демонтаж труб
Фото: © AFP/ Sergei Supinsky
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает блефом информацию о демонтаже "Газпромом" трубы на границе с Украиной, в результате чего может быть исключена возможность транзита газа через страну в будущем.
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" демонтирует трубы на границе с Украиной. Он назвал это проблемой, на которую не может повлиять.
"Я воспринимаю это, в первую очередь, как механизм продвижения "Северного потока 2". Таким образом, россияне пугают европейцев: вот смотрите, если газопровод не будет достроен, трубы мы убираем на территории Украины, газа в принципе не будет. Это блеф", — сказал Коболев во время конференции в прямом эфире в четверг.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в прошлом году указывал, что компания без контракта на поставку газа Украине не будет обязана поддерживать мощности газотранспортной системы на границе с ней. В декабре стороны этот контракт не подписали, хотя и предусмотрели вариант договориться об этом позже. "Газпром" со своей стороны о начавшемся демонтаже труб ничего не говорил.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе, транзитный контракт на пять лет, согласно которому, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января 2020 года после истечения срока предыдущего контракта.
Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор ГТС, которая была отделена от "Нафтогаза".
Видео дня. Выпуск и обслуживание банковских карт станут платными
Прайм: последние новости
Роскомнадзор удалил официальный сайт Telegram из реестра запрещенной информации Роскомнадзор удалил официальный сайт Telegram из реестра запрещенной информации Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" около $2 млрд Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" около $2 млрд Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Комментарии 236
Компании , Андрей Коболев , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
В России оценили заявление Украины о демонтаже труб
В России оценили заявление Украины о демонтаже труб
Все интернет-банки в РФ прекратят работать
Все интернет-банки в РФ прекратят работать
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
Видео
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Названа комфортная для РФ цена на нефть
00:25
Названа комфортная для РФ цена на нефть
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение