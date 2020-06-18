Россияне пугают: в Киеве отреагировали на демонтаж труб

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает блефом информацию о демонтаже "Газпромом" трубы на границе с Украиной, в результате чего может быть исключена возможность транзита газа через страну в будущем.

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" демонтирует трубы на границе с Украиной. Он назвал это проблемой, на которую не может повлиять.

"Я воспринимаю это, в первую очередь, как механизм продвижения "Северного потока 2". Таким образом, россияне пугают европейцев: вот смотрите, если газопровод не будет достроен, трубы мы убираем на территории Украины, газа в принципе не будет. Это блеф", — сказал Коболев во время конференции в прямом эфире в четверг.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в прошлом году указывал, что компания без контракта на поставку газа Украине не будет обязана поддерживать мощности газотранспортной системы на границе с ней. В декабре стороны этот контракт не подписали, хотя и предусмотрели вариант договориться об этом позже. "Газпром" со своей стороны о начавшемся демонтаже труб ничего не говорил.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе, транзитный контракт на пять лет, согласно которому, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января 2020 года после истечения срока предыдущего контракта.