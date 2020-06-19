Москва лишилась сотни магазинов и кафе 

За время пандемии на центральных улицах Москвы закрылись 112 магазинов и заведений общественного питания. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.
РБК уточняет, что эти заведения закрылись в период с начала марта по начало июня. Закрывшиеся кафе и магазины составляют четыре процента от общего количества торговых точек на этих улицах. При этом за время пандемии в центре столицы открылись 39 заведений.
Таким образом, общее количество ресторанов и торговых точек на 18 центральных улицах Москвы сократилось на три процента.
Сильнее всего ситуация сказалась на кафе и ресторанах: к началу июня в центре закрылись 62 точки общепита, а открылись 16.
Как писал «Рамблер», глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил «Ведомостям», что выручка заведений общепита к концу марта рухнула на 90 процентов. Он предупреждал, что до 90 процентов кафе и ресторанов не смогут возобновить свою работу после снятия ограничений.