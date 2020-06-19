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«Яндекс» представил проект своего нового офиса 

Rambler News Service и ещё 1 55 минут назад
«Яндекс» представил проект своего нового офиса
Фото: РИА Новости
«Яндекс» планирует сделать первые два этажа своего нового офиса общедоступными — в них будут размещаться салоны красоты, аптеки и др, а вокруг здания планируется разбить парк, сообщили в пресс-службе интернет-компании.
«Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где любой человек сможет отдохнуть, перекусить или позаниматься спортом», — говорится в сообщении.
Участок под новую штаб-квартиру российская интернет-компания купила в 2018 году. Сейчас на этом участке на улице Косыгина расположено здание гостиницы «Корстон», которое предполагается демонтрировать. Новое здание по своей высоте будет сопоставимо с «Корстоном», сообщили в «Яндексе».
По задумке «Яндекса», новое здание также станет большой образовательной площадкой с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники. В компании уточнили, что также планируется благоустройство большой территории около офиса, где появится парк.
Как ранее сообщала компания, стоимость покупки составила около $145 млн без учёта НДС.
Авторами проекта нового офиса стало бюро PLP Architecture. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА, а для благоустройства территории вокруг офиса привлечены несколько специализированных компаний. Девелопером проекта станет компания MR Group.
«Демонтаж здания гостиницы «Корстон» начнётся до конца 2020 года, стройка — после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений», — уточнили в «Яндексе».
На данный момент основная часть сотрудников «Яндекса» работает в офисе, расположенном в районе станции метро «Парк культуры», в бизнес-центре «Красная Роза».
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Яндекс
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