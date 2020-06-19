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«Шоколадница» может закрыть навсегда примерно 50 кофеен 

Прайм и ещё 1 1 час назад
«Шоколадница» может закрыть около 50 кофеен
Фото: РИА Новости
"Шоколадница" может закрыть навсегда примерно 50 кофеен, сообщил гендиректор сети Олег Подгорный.
Власти большинства российских регионов весной запретили работу кафе и других заведений общепита из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В Москве с 16 июня разрешили открыться летним верандам кафе и ресторанов, полностью возобновить работу общепита планируется 23 июня.
"Ситуация непростая, из 280 кафе на начало кризиса, к 23 числу, когда кафе откроют двери для посадки внутри, мы откроем 190 ресторанов. Порядка 30 ресторанов, мы пока не открываем из-за низкого трафика, так как они расположены в тех районах, где жизнь пока не нормализовалась. Порядка 20 ресторанов мы не открываем, потому что там по-прежнему продолжаются непростые переговоры с арендодателями, и если мы не договоримся, то их придется закрывать, так же как, и уже закрыты 30 ресторанов, которые не возобновят свою деятельность. Итого 50 ресторанов могут перестать существовать в ближайшем обозримом будущем", — сказал Подгорный на онлайн-конференции Коммерсанта.
Он добавил, что, несмотря на сложные переговоры с арендодателями руководство компании все же надеется, что удастся прийти к соглашению и рестораны не будут закрыты навсегда.
Группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби". "Шоколадница" является одной из крупнейших компаний на ресторанном рынке России. Сейчас сеть насчитывает около 300 кофеен в Москве, регионах и странах СНГ.
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