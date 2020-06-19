Всего 10% торговых центров открылись в России 

Около 300 российских торговых центров из трех тысяч возобновили свою работу после улучшения эпидемиологической обстановки, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков . Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что в 55 регионах страны ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась, лишь семь регионов "пошли по пути Москвы" и разрешили открыть торговые центры, отметил Беляков.

При этом, по словам эксперта, восстановление работы торговых центров позволит быстрее и с меньшими издержками выйти из кризиса.