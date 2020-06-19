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Всего 10% торговых центров открылись в России 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Всего 10% торговых центров открылись в России
Фото: РИА Новости
Около 300 российских торговых центров из трех тысяч возобновили свою работу после улучшения эпидемиологической обстановки, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Об этом сообщает ТАСС.
Несмотря на то, что в 55 регионах страны ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась, лишь семь регионов "пошли по пути Москвы" и разрешили открыть торговые центры, отметил Беляков.
При этом, по словам эксперта, восстановление работы торговых центров позволит быстрее и с меньшими издержками выйти из кризиса.
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