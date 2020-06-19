Проблемы российского поставщика Boeing опровергли

Акционеры российской корпорации «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего в мире производителя титана и поставщика для таких компаний, как Boeing , Airbus и Embraer — опровергли информацию о возможной остановке работы своего основного предприятия. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в «Ленту.ру».

В документе отмечается, чт о подобный сценарий акционерами не рассматривается. Завод в Верхней Салде (Свердловская область) продолжает работу в привычном режиме. Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям. Это делается за счет снижения плановых объемов выпуска титановой продукции в 2020 году, урезания непроизводственных расходов и временной приостановки инвестиционной программы.

По словам представителей «ВСМПО-Ависма», в настоящее время в авиаотрасли наблюдаются признаки восстановления. Крупнейшие заказчики титана в Европе и США наращивают экономическую активность и начинают возобновлять ранее приостановленные контракты. «Это позволяет рассчитывать на то, что итоговый объем заказов на 2020 год может вырасти», — говорится в документе. Акционеры добавили, что даже при самом консервативном сценарии предприятие сможет получить доходы свыше 1 миллиарда долларов. Такой суммы достаточно для стабильной операционной деятельности.