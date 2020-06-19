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Российские продавцы потеряют триллионы рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Российские продавцы потеряют триллионы рублей
Фото: РИА Новости
Сектор непродовольственного ретейла в России может потерять более шести триллионов рублей по итогам года. Об этом заявил глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, пишет «Интерфакс».
Многие продавцы не досчитаются миллиардов рублей. По словам Белякова, из-за пандемии коронавируса падение оборота в ретейле в апреле достигало 90 процентов. Потери в сетях АКОРТ составили 35 миллиардов рублей в месяц на конец марта. По данным Росстата, оборот розничной торговли непродовольственными товарами в 2019 году равнялся 17,47 триллиона рублей.
В АКОРТ, кроме крупнейших продовольственных ретейлеров (X5 Retail Group, «Магнит», «Лента»), входят также сети «М. Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер» и другие.
С конца марта в связи с режимом нерабочих дней непродовольственные магазины России приостанавливали работу. Запрет также распространялся на заведения общепита. В июне стало известно, что в центре Москвы из-за ограничений закрылись больше ста ресторанов и кафе.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Сергей Беляков , "Магнит" , X5 Retail Group , М.Видео , Интерфакс
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