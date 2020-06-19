Российские продавцы потеряют триллионы рублей 

Сектор непродовольственного ретейла в России может потерять более шести триллионов рублей по итогам года. Об этом заявил глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков , пишет «Интерфакс».

Многие продавцы не досчитаются миллиардов рублей. По словам Белякова, из-за пандемии коронавируса падение оборота в ретейле в апреле достигало 90 процентов. Потери в сетях АКОРТ составили 35 миллиардов рублей в месяц на конец марта. По данным Росстата, оборот розничной торговли непродовольственными товарами в 2019 году равнялся 17,47 триллиона рублей.

С конца марта в связи с режимом нерабочих дней непродовольственные магазины России приостанавливали работу. Запрет также распространялся на заведения общепита. В июне стало известно, что в центре Москвы из-за ограничений закрылись больше ста ресторанов и кафе.