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Johnson & Johnson решила снять с продажи средства для осветления кожи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 2 часа назад
Популярное средство для осветления кожи снято с продажи
Фото: globallookpress.com
Американская компания Johnson & Johnson объявила о приостановке продажи средств для осветления темных пятен на коже, пишет The New York Times.
Производитель объяснил такое решение тем, что, как показали дискуссии в последние несколько недель, названия и описания некоторых продуктов Neutrogena и Clean & Clear представляют светлый тон кожи как более выигрышный по сравнению с естественным, передает «Интерфакс».
Кроме того, некоторые покупатели использовали средства, чтобы в целом осветлить тон кожи.
Напомним, крупные американские бренды Uncle Ben's и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.
Кроме того, американская компания Dreyer's откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».
Погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что убийство Флойда стало символом системного расизма.
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Комментарии
Компании , Мишель Бачелет , ООН , Johnson & Johnson , Интерфакс , New York Times
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