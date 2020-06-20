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Вирус не дремлет: Apple пришлось вновь закрыть магазины 

Газета.Ru 2 часа назад
Вирус не дремлет: Apple пришлось вновь закрыть магазины
Фото: Газета.Ru
Компания Apple объявила о повторном закрытии розничных магазинов в нескольких штатах США из-за роста заболеваемости новым коронавирусом. Представитель бренда заявил о том, что это вынужденная «мера предосторожности» на то время, пока ситуация с COVID-19 в этих регионах не стабилизируется.
Apple повторно закрывает 11 магазинов в США из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых штатах страны, сообщает Business Insider. Компания открыла все розничные точки в прошлом месяце, когда ситуация стабилизировалась, но предупредила, что может изменить свое решение, если количество заразившихся резко возрастет.
Речь идет о закрытии двух магазинов во Флориде, двух — в Северной Каролине, одного — в Южной Каролине и шести — в Аризоне. В этих штатах в июне был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, они входят в десятку анти-рекордсменов страны по среднему числу заразившихся в течение недели. Увеличение количества новых случаев COVID-19 в США произошло на фоне ослабления карантинных мер, что привело к возвращению части организаций к работе.
«В связи с текущей ситуацией с COVID-19 в некоторых штатах, в которых мы работаем, мы решили временно закрыть свои магазины. Мы идем на этот шаг в качестве меры предосторожности, продолжаем внимательно следить за ситуацией и надеяться, что наши сотрудники вернутся на свои места как можно скорее», — говорится в заявлении Apple.
В мае руководство компании упоминало о том, что может вновь закрыть магазины, если появится угроза здоровью работников и клиентов.
«Мы тщательно изучаем все доступные нам данные, включая локальные вспышки заражения, краткосрочные и долгосрочные тенденции, а также рекомендации от национальных и местных органов здравоохранения. Это не то решение, которое следует принимать поспешно, а открытие магазина ни в коем случае не означает, что мы не закроем его снова, если сложится неблагоприятная ситуация», — заявила старший вице-президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдра О'Брайен месяц назад.
В марте текущего года Apple временно закрыла все розничные магазины за пределами Китая, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.
В прошлом месяце розничные точки в США вновь были открыты, но с ограничениями — так, появился лимит на количество людей, находящихся внутри, а также требование носить маски.
В понедельник, 22 июня, Apple впервые в истории проведет конференцию WWDC в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. По слухам в рамках WWDC будут представлены новые версии операционных систем компании — iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 и macOS 10.16. Пока неизвестно, будут ли на конференции показаны новые гаджеты Apple, но некоторые эксперты предсказывают первый показ AirTag — специальных маячков, которые помогут владельцу в случае необходимости найти свою сумку, ключи или любую другую ценную вещь, если к ней заранее был прикреплен подобный трекер.
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