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Авиакомпанию American Airlines обвинили в расовой дискриминации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
American Airlines обвинили в расовой дискриминации
Фото: Reuters
В США против американской авиакомпании American Airlines подали коллективный иск с обвинением в расовой дискриминации, сообщают СМИ.
Поводом для иска стал инцидент, который произошел 31 мая. Тогда с рейса Лос-Анджелес — Финикс сняли темнокожего Элджина Бэнкса и еще несколько пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Как заявил адвокат Бэнкса, его клиент заранее попросил у бортпроводницы разрешения пересесть. Та не возражала, отметив, что следует дождаться завершения посадки. После соответствующего объявления Бэнкс снова спросил о возможности пересесть.
Утверждается, что бортпроводница якобы в грубой форме велела ему сесть на место, а после потребовала не повышать тон. В результате с рейса сняли Бэнкса и еще четырех пассажиров, выступивших на его стороне.
При этом несколько белых пассажиров, по словам адвоката, смогли пересесть без каких-либо проблем.
One America News сообщает, что компания извинилась перед Бэнксом.
При этом American Airlines утверждает, что Бэнкс требовал пересадить его в салон бизнес-класса.
Напомним, в США начались протесты после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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Комментарии
Компании , Другое , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC
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