Российской IT-отрасли готовят крупные налоговые льготы

Российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а также урезать налог на прибыль с 20 до трех процентов. Об этом пишут «Ведомости».

Новую меру планируют распространить на компании, не менее 90 процентов доходов которых приходится на продажу софта, а также на услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Два неназванных федеральных чиновника рассказали газете, что Мишустин также предложил отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных ресурсах и предоставить разработчикам софта специальные субсидии.

Все эти нововведения планируют сделать бессрочными. Они призваны уменьшить издержки бизнеса, сделать российские IT-компании более конкурентоспособными, помочь экспорту российского софта и поддержать разработчиков на фоне падения спроса внутри страны.

Кроме того, меры поддержки помогут вернуть российские IT-компаний из других юрисдикций, рассчитывают в правительстве.