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Мишустин предложил снизить налоги для IT-компаний 

Мария Иванова и ещё 8 1 час назад
Российской IT-отрасли готовят крупные налоговые льготы
Фото: ТАСС
Российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а также урезать налог на прибыль с 20 до трех процентов. Об этом пишут «Ведомости».
Новую меру планируют распространить на компании, не менее 90 процентов доходов которых приходится на продажу софта, а также на услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
Два неназванных федеральных чиновника рассказали газете, что Мишустин также предложил отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных ресурсах и предоставить разработчикам софта специальные субсидии.
Все эти нововведения планируют сделать бессрочными. Они призваны уменьшить издержки бизнеса, сделать российские IT-компании более конкурентоспособными, помочь экспорту российского софта и поддержать разработчиков на фоне падения спроса внутри страны.
Кроме того, меры поддержки помогут вернуть российские IT-компаний из других юрисдикций, рассчитывают в правительстве.
Как сообщал «Рамблер», после совещания, на котором обсуждалось развитие IT-отрасли, президент Владимир Путин поручил правительству подготовить план поддержки IT-компаний. Новые меры включат в общенациональный план по восстановлению экономики, они будут способствовать созданию комфортной среды для IT-сферы.
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Комментарии
Компании , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Ведомости
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