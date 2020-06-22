«Мираторг» ответил на претензии ФАС

Статус компании «Мираторг» как «Производителя свинины №1 в России» подтверждается рейтингом крупнейших российских производителей свинины по итогам 2018 и 2019 годов. Об этом заявили RNS в пресс-службе компании, комментируя выдачу предписания Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Статус "Мираторга" в качестве "Производителя свинины №1 в России" подтверждается рейтингом крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2018 и 2019 гг., составленным Национальным союзом свиноводов … Информация, подтверждающая статус, была передана в УФАС для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Компания получила предписание об устранении замечаний к рекламному макету, на основании которого все необходимые изменения уже внесены, добавили в «Мираторге».