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«Мираторг» прокомментировал претензии ФАС 

Rambler News Service 2 часа назад
«Мираторг» ответил на претензии ФАС
Фото: ТАСС
Статус компании «Мираторг» как «Производителя свинины №1 в России» подтверждается рейтингом крупнейших российских производителей свинины по итогам 2018 и 2019 годов. Об этом заявили RNS в пресс-службе компании, комментируя выдачу предписания Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
«Статус "Мираторга" в качестве "Производителя свинины №1 в России" подтверждается рейтингом крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2018 и 2019 гг., составленным Национальным союзом свиноводов … Информация, подтверждающая статус, была передана в УФАС для рассмотрения», — говорится в сообщении.
Компания получила предписание об устранении замечаний к рекламному макету, на основании которого все необходимые изменения уже внесены, добавили в «Мираторге».
Ранее московское управление ФАС России признало торговую компанию «Мираторг» нарушившей требования закона о рекламе после размещения на кузове автомобиля рекламы с указанием на свой статус: «Производитель свинины № 1 в России». Московское УФАС выдало компании предписание о прекращении ее распространения.
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Комментарии 1
Компании , ТК Мираторг , ФАС , Мираторг
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