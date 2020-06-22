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«Газпром» приготовился создать крупнейшую монополию 

Lenta.ru 2 часа назад
«Газпром» создаст крупнейшую монополию
Фото: ТАСС
Крупнейшим подрядчиком «Газпрома», а в конечном итоге и монополистом на этом рынке, станет его дочерняя компания «Газпромстрой», на базе которой объединят все действующие на данный момент организации. Об этом со ссылкой на источники пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Свидетельством того, что «Газпром» приготовился создать единого поставщика услуг, стали многочисленные перестановки. Руководящие должности в «Газпромстрое» за последние полгода заняли топ-менеджеры «Стройгазмонатаж», «Стройтранснефтегаз» и «Газпром автоматизации» — это крупные подрядчики российской компании.
Кроме того, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газстройпрома» Вера Лосева назначена гендиректором «Стройгазмонтажа». Все получившие новые должности не отказываются от старых.
Само создание подрядчика проводится без объявления подробностей. Компанию «Стройгазмонтаж» в ноябре прошлого года за 75 миллиардов рублей купила у бизнесмена Аркадия Ротенберга некая Ольга Сафонова. Официально она никак с «Газпромом» не связана и участникам газового рынка неизвестна.
Позднее удалось выяснить, что кредит ей выдал «Газстройпром», который на 49 процентов принадлежит «Газпрому», а остальные акции достались неизвестным физическим лицам, косвенно связанным с компанией, например, водителю автобуса.
В меморандуме к размещению еврооблигаций в феврале «Газпром» сообщил о планах консолидации подрядчиков, но конкретные компании не раскрывал. Причина, по которой создание единого поставщика услуг проводит таким образом, неизвестна.
Ранее сообщалось, что «Газпром» возмутили жалобы на его закупку труб на рекордную сумму. В компании назвали их попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов и призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России не рассматривать вопрос.
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Комментарии 8
Компании , Ольга Сафонова , Григорий Березкин , Вера Лосева , Аркадий Ротенберг , Газпром , Стройгазмонтаж , ФАС
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