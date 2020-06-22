«Нафтогаз» планирует выйти IPO

В феврале Коболев заявлял, что общался с инвестиционными банками и другими потенциальными инвесторами, получив от них "положительный отзыв" о перспективах вывода группы на IPO.

"Мне нужно подготовить компанию к IPO к завершению своего контракта. Думаю, что это реально сделать через три года, если между "Нафтогазом" и кабмином будет грамотное сотрудничество", — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net, которое опубликовано в понедельник.

По его словам, руководство намерено выставить на IPO всю группу на фондовой бирже Лондона либо Нью-Йорка, поскольку "Нафтогаз" будет стоить дороже, если продавать компанию единым целым, а не "кусочками".

Он также сказал, что руководство компании намерено привлечь в том числе "якорных инвесторов", таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). При этом Коболев не стал называть, какую сумму руководство намерено выручить от продажи акций, но отметил, что "Нафтогаз" станет самой дорогой государственной компанией страны.