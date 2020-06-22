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«Нафтогаз» может выйти на IPO через 3 года на бирже Лондона или Нью-Йорка 

Прайм 1 час назад
«Нафтогаз» планирует выйти IPO
Фото: РИА Новости
Компания "Нафтогаз Украины" может выйти на первичное размещение акций (IPO) через три года и сделать это на фондовой бирже Лондона или Нью-Йорка, заявил глава компании Андрей Коболев.
В феврале Коболев заявлял, что общался с инвестиционными банками и другими потенциальными инвесторами, получив от них "положительный отзыв" о перспективах вывода группы на IPO.
"Мне нужно подготовить компанию к IPO к завершению своего контракта. Думаю, что это реально сделать через три года, если между "Нафтогазом" и кабмином будет грамотное сотрудничество", — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net, которое опубликовано в понедельник.
По его словам, руководство намерено выставить на IPO всю группу на фондовой бирже Лондона либо Нью-Йорка, поскольку "Нафтогаз" будет стоить дороже, если продавать компанию единым целым, а не "кусочками".
Он также сказал, что руководство компании намерено привлечь в том числе "якорных инвесторов", таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). При этом Коболев не стал называть, какую сумму руководство намерено выручить от продажи акций, но отметил, что "Нафтогаз" станет самой дорогой государственной компанией страны.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие. Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза" завершилось 1 января.
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Комментарии
Компании , Андрей Коболев , Нафтогаз , Газпром , Европейский банк реконструкции и развития
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