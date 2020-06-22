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Российские сотовые операторы потеряли 30 млрд рублей из-за COVID-19 

Российская Газета 1 час назад
Российские сотовые операторы потеряли миллиарды
Фото: РИА Новости
Эпидемия коронавируса обошлась российским сотовым операторам в 30 млрд рублей, включая как прямые убытки, так и непредвиденные расходы. Наибольший удар был нанесен по операторской рознице и выручке от роуминга. Об этом в своем исследовании сообщает информационно-аналитическое агентство Content-review (есть у "РГ").
По данным аналитиков, около 40% потерь "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) объясняется закрытием розничных магазинов, 30% закрытием границ, 20% непредвиденными расходами (необходимость перевода сотрудников на "удаленку" и т. п.) и 10% иными расходами, куда причисляется поддержка граждан, оставшихся за рубежом, перенос сроков оплаты услуг связи и реализацией инициативы бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.
Эксперты считают, что выручка мобильных операторов упадет на 9-11% по сравнению с прошлым годом. Агентство прогнозирует, что выручка от услуг роуминга по итогам года снизится в несколько раз, даже после открытия границ и начала туристических поездок количество граждан, выезжающих из страны, будет незначительным.
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Комментарии 1
Компании , Мегафон , Tele2 , МТС
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