Европейские инвесторы грозятся уйти из Бразилии 

Сразу семь крупнейших инвестиционных компаний Европы заявили о возможном уходе с рынка Бразилии.

Европейских инвесторов не устраивает политика бразильского правительства во главе с президентом Жаиром Болсонаро в области сохранения окружающей среды. В первую очередь в сфере контроля за незаконной вырубкой лесов в Амазонии и других регионах страны, достигшей при нынешней власти рекордных значений.

Инвесторы из норвежской Nordea и британской LGIM, и еще пяти компаний (Storebrand, AP7, KLP, DNB Asset Management, Robeco, как уточняет Reuters), грозятся прекратить вкладывать деньги в ключевые сектора бразильской экономики. В частности, в производителей мяса (говядина, свинина и птица), а также в аграрный сектор — выращивание сои. Все эти направления являются критическими для внешней торговли Бразилии. Помимо этого, европейцы намерены рекомендовать прекратить инвестировать в бразильские государственные ценные бумаги, в том числе, долговые.

Подобное давление должно всерьез насторожить бразильское руководство и бизнес. Ведь только эти семь компаний по разным оценкам в настоящее время оперируют активами в Бразилии на сумму в более чем 2 триллиона долларов.

Скептики среди бразильского правительства, поначалу не воспринимавшие эти угрозы всерьез, получили в конце прошлого года подтверждение серьезности требований инвесторов из ЕС. В 2019 после крайне неубедительных действий местных властей в борьбе с пожарами в регионе Амазонии, норвежский банк Nordeа заявил о заморозке покупок долговых госбумаг Бразилии на более чем 100 миллионов евро.

Неспособность правительства Болсонаро остановить незаконную вырубку леса угрожает не только потерей европейских инвесторов, но и проблемами с латиноамериканскими партнерами по блоку из МЕРКОСУР. Дело в том, что в начале июня парламент Нидерландов большинством выступил против подписанного в прошлом году договора о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Как раз под предлогом того, что оно приведет к еще большей вырубке бразильских лесов. Ранее австрийский парламент занял аналогичную позицию. Теперь судьба этого договора выглядит еще более туманной, поскольку совершенно непонятно в какие сроки он может быть ратифицирован Европарламентом.

Обвинения со стороны еврокапитала в адрес властей Бразилии кажутся вполне обоснованными. Стремительный рост незаконно вырубленных лесных площадей подтверждается не только специалистами из ЕС, но и бразильскими экспертами.

Местная НПО MapBioMas, занимающаяся анализом спутниковых снимков лесов Бразилии на предмет вырубок, выпустила в мае новый доклад о ситуации с лесными массивами в стране за 2019 год. Такой массированной вырубки, сообщает Globo, в стране не наблюдалось последние 11 лет — только регион Амазонки в сутки терял более 2,1 тысячи гектаров леса. То есть каждый день вырубалась территория площадью в почти 2 тысячи футбольных полей. При этом только лишь 0,5% от этих делянок были законными.