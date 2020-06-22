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Власти увеличили субсидии МСБ до 104,4 млрд рублей 

Банки.ру 3 часа назад
Кабмин увеличил субсидии МСБ до 104,4 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса (МСБ), пострадавшего от пандемии, до 104,4 млрд рублей с 81,2 млрд рублей, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. На субсидии для них мы ранее уже направили из резервного фонда правительства более 81 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще свыше 23 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение правительства подписано», — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
В мае распоряжением правительства Казначейству РФ было выделено из резервного фонда около 81,2 млрд рублей на субсидии МСБ из отраслей, пострадавших от коронавируса.
Согласно новому распоряжению, проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований поручено Минфину России с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.
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Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Минфин
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