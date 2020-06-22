Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.55
$
69.82
78.03
78.20
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.09
Индексы и котировки Brent
42.27
–0.38 Золото
1747.98
–0.01 РТС
1248.57
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
22.06
1.1212
–0.0083
08.06
1.1294
18.06
10.06
27.05

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже
Фото: Reuters
Mail.ru Group подала заявку на листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
В случае одобрении заявки первые торги пройдут в ближайшие недели.
В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже. В компании ожидали, что торги начнутся в течение первого полугодия 2020 года. При этом предполагается, что листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.
По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, учитывая, что компания не торгуется на российской бирже, важно, чтобы пользователи сервисов компании из РФ также имели доступ к торгам. Кроме того, листинг на Мосбирже может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы, а также расширить базу инвесторов. Кроме того, компания рассчитывает на включение в новые фондовые индексы.
Сейчас акции Mail.ru Group торгуются на Лондонской бирже, IPO на ней холдинг провел в 2010 году. В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и "МФ Технологии" (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.
Видео дня. Аренда или покупка: тренды на жилье в России
ТАСС: последние новости
"Ведомости": Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний "Ведомости": Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний Nord Stream 2 AG сообщила о смене директора проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG сообщила о смене директора проекта "Северный поток - 2" WSJ: долг турецких компаний перед "Газпромом" по take-or-pay составляет $2 млрд WSJ: долг турецких компаний перед "Газпромом" по take-or-pay составляет $2 млрд
Комментарии
Компании , Рынки , Московская биржа , Alibaba , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Чем грозит введение налога на богатство
Чем грозит введение налога на богатство
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Рублю предсказали «второе дно»
02:19
Рублю предсказали «второе дно»
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение