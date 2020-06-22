Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже 

В случае одобрении заявки первые торги пройдут в ближайшие недели.

В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже. В компании ожидали, что торги начнутся в течение первого полугодия 2020 года. При этом предполагается, что листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, учитывая, что компания не торгуется на российской бирже, важно, чтобы пользователи сервисов компании из РФ также имели доступ к торгам. Кроме того, листинг на Мосбирже может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы, а также расширить базу инвесторов. Кроме того, компания рассчитывает на включение в новые фондовые индексы.