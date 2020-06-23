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The Telegraph (Великобритания): «Газпром» подает в суд на Германию из-за решения по «Северному потоку — 2» 

ИноСМИ и ещё 2 2 часа назад
«Газпром» подает в суд на Германию
Фото: © РИА Новости, Михаил Голенков
Немецкий регулятор недавно постановил, что «Северный поток — 2» обязан соответствовать европейским стандартам конкуренции, в связи с чем «Газпром» может понести значительные убытки. Немецкая сторона была в курсе планов строительства газопровода, но пошла на поводу у Еврокомиссии, изменившей накануне строительства закон.
«Газпром» заявил, что подаст в суд на Германию из-за её решения не освобождать спорный газопровод российской компании от правил ЕС, регулирующих энергетические рынки.
Трубопровод «Северный поток — 2» — подводный газопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, который призван удвоить поставки российского природного газа в крупнейшую экономику Европы.
Однако проект столкнулся с задержками, в том числе с введением американских санкций в декабре прошлого года президентом Дональдом Трампом.
Теперь швейцарская дочерняя компания «Газпрома», стоящая за проектом, раскритиковала решение немецкого энергетического регулятора не отказываться от правил [ЕС] как" дискриминационное" и противоречащее «конституционным гарантиям основного закона».
Недавно немецкий регулятор постановил, что «Северный поток — 2» обязан соответствовать европейским стандартам конкуренции в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, регулирующим энергетические монополии.
В этом документе, введенном в 2009 году, говорится, что поставщик газа, в данном случае «Газпром», не может владеть трубопроводом.
Теоретически это решение означает, что «Газпром» будет вынужден отдать половину своих трубопроводных мощностей независимым поставщикам газа в России.
Трубопровод, который должен быть завершен к концу года, способен поставлять порядка 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Поскольку трубопровод связан исключительно с нефтяными месторождениями в России, «Газпром» заявил, что никакие другие поставщики не смогут его использовать и запустить только на половину своей мощности.
Первоначально «Газпром» надеялся использовать лазейку в европейском законодательстве, которая позволяла одной и той же компании контролировать как сам трубопровод, так и газ в нем, пока трубопровод находится вне берега. В результате он построил «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, проходя через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Но в 2017 году Европейская комиссия заявила, что будет стремиться закрыть эту лазейку, приведя проект в замешательство.
Два года спустя Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за включение морских проектов в ту же нормативную базу, что фактически потопило «Северный поток — 2».
После того, как «Газпрому» было отказано в освобождении от этого нового правила, он теперь, как ожидается, подаст апелляцию в Верховный суд в Дюссельдорфе, который, скорее всего, перенаправит её в Европейский суд [высшую судебную инстанцию ЕС].
The Telegraph (Великобритания)
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Компании , Статьи , Экономика , Экономика России , Дональд Трамп , Газпром , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Daily Telegraph
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