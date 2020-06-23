По мнению Катырина, на такие предприятия должен распространяться режим налога на профессиональный доход, но с множественностью лиц на стороне плательщика.

По задумке ТПП, семейные предприятия будут облагать налогом в четыре процента от выручки, если они оказываются услуги физлицам, и в шесть процентов, если они работают с юридическими лицами.

Страховые взносы для участников семейного патента предлагается закрепить на уровне около 36 тысяч рублей в год на человека.

В рамках семейного патента одного из членов семьи необходимо назначить руководителем на семейном совете. Руководитель зарегистрирует компанию через специальное приложение «Семейный патент», указав состав участников предприятия (состав можно менять в любой момент).

Как сообщал «Рамблер», ранее Мишустин предложил снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а также урезать налог на прибыль с 20 до трех процентов.