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Части россиян хотят изменить налоги 

Мария Иванова и ещё 4 31 минуту назад
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил ввести специальный налоговый режим для семейных предприятий по примеру налога для самозанятых. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Катырина, на такие предприятия должен распространяться режим налога на профессиональный доход, но с множественностью лиц на стороне плательщика.
По задумке ТПП, семейные предприятия будут облагать налогом в четыре процента от выручки, если они оказываются услуги физлицам, и в шесть процентов, если они работают с юридическими лицами.
Страховые взносы для участников семейного патента предлагается закрепить на уровне около 36 тысяч рублей в год на человека.
В рамках семейного патента одного из членов семьи необходимо назначить руководителем на семейном совете. Руководитель зарегистрирует компанию через специальное приложение «Семейный патент», указав состав участников предприятия (состав можно менять в любой момент).
Появление семейного патента предусматривает проект национального плана по восстановлению экономики, который российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее представил президенту Владимиру Путину.
Как сообщал «Рамблер», ранее Мишустин предложил снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а также урезать налог на прибыль с 20 до трех процентов.
Комментарии 22
Компании , Видео , Личный счет , Экономика , Сергей Катырин , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Торгово-промышленная палата
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