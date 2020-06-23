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Российский туроператор закрылся из-за коронавируса после 27 лет работы 

Прайм 29 минут назад
Российский туроператор закрылся из-за пандемии
Фото: depositphotos.com
На российском туристическом рынке первые потери от пандемии коронавируса: о прекращении работы объявил петербургский туроператор "Ника", пишет "Коммерсант".
Туризм оказался одной из самых пострадавших от пандемии отраслей, наряду с авиаперевозками.
Компании "Ника" не удалось договориться со страховщиками о получении финансовой гарантии в необходимом для отправки туристов объеме.
Отмечается, что с такой проблемой столкнулись и другие представители отрасли.
По мнению опрошенных изданием экспертов, в итоге исчезнуть могут до 30% участников туррынка.
Туроператор "Ника" работал на рынке туристических услуг 27 лет.
"Подкосило нас нежелание "Ингосстраха" продлить договор страхования ответственности", — прокомментировал ситуацию исполнительный директор "Ники" Михаил Корнышев.
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Компании , Ингосстрах
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