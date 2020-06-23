Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.76
$
69.07
77.85
78.20
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.70
78.83
Индексы и котировки Brent
42.49
+0.00 Золото
1767.50
–0.04 РТС
1256.77
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.06
1.1308
–0.0033
09.06
1.1341
19.06
11.06
28.05

США хотят построить АЭС в Польше 

News.ru и ещё 5 3 часа назад
США хотят построить АЭС в Польше
Фото: globallookpress.com
Вашингтон стремится подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и получить контракт на строительство крупной АЭС в Польше.
Эту информацию распространила представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.
Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, — цитирует представитель Белого дома ТАСС.
Она добавила, что соглашение позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию. Подчёркивается, что США хотят стать надежным партнером Польши в области мирного использования атомной энергии.
При этом американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах.
В самой Польше пока нет АЭС, но Варшава планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциальных строителей и партнёров в этом вопросе рассматриваются США, Япония и Южная Корея.
Как писал NEWS.ru, власти Чехии одобрили секретный документ, подразумевающий, что Россия и Китай могут быть отстранены от участия в тендере на строительство энергоблока атомной электростанции «Дукованы».
Видео дня. Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг
News.ru: последние новости
Посол ФРГ: планы США не изменят позицию Германии по «Северному потоку — 2» Посол ФРГ: планы США не изменят позицию Германии по «Северному потоку — 2» Россияне подвели итоги работы на удалёнке Россияне подвели итоги работы на удалёнке «Билайн» обвинил «третьи лица» в сбоях «Билайн» обвинил «третьи лица» в сбоях
Комментарии
Компании , Анджей Дуда , ФК "Уралсиб" , Администрация США , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
ЕС сделал предупреждение Китаю
ЕС сделал предупреждение Китаю
Китай откажется от доллара
Китай откажется от доллара
На аукцион в Москве выставили квартиру-малютку
На аукцион в Москве выставили квартиру-малютку
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение