Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.32
$
69.70
77.94
78.28
Прогноз
29.06 – 06.07
$
71.69
79.30
Индексы и котировки Brent
40.25
+1.13 Золото
1764.98
–0.06 РТС
1281.18
+1.94
Динамика валют
EUR / USD
25.06
1.1241
–0.0134
10.06
1.1375
22.06
14.06
31.05

«Яндекс» привлек $400 млн от ускоренного размещения акций 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
«Яндекс» привлек $400 млн
Фото: РИА Новости
"Яндекс" в ходе ускоренного размещения акций привлек $400 млн, продав более 8 млн новых акций класса A по цене $49,25 за акцию, то есть вдвое больше запланированного уровня. Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее "Яндекс" объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн $200 млн планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, еще $600 млн приобретут в равных долях три частных инвестора — "ВТБ Капитал", инвестиционная компания Романа Абрамовича, а также инвестиционная структура Александра Абрамова и Александра Фролова.
Таким образом, вместо планировавшихся $800 млн "Яндекс" привлечет $1 млрд от продажи новых акций. С учетом параметров сделки по "разводу" со Сбербанком, в рамках которой "Яндекс" потратит 39,6 млрд рублей (или около $570 млн), компания получит порядка $430 млн Ранее "Яндекс" и Сбербанк объявили, что прекращают сотрудничество по своим совместным предприятиям. Так, "Яндекс" выкупит у Сбербанка 45% "Яндекс. Маркета" за 42 млрд рублей при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. Со своей стороны Сбербанк выкупит долю "Яндекса" в "Яндекс. Деньгах" (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд рублей и станет единственным владельцем актива. Сделку обещают закрыть в третьем квартале после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы России.
Основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 9,84% акций компании и имеющий 48,48% голосов, Владимир Иванов (3,71% акций и 6,34% голосов), американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций и 3,4% голосов), Invesco Ltd. (5,01% акций и 2,49% голосов), Harding Loevner LP (4,73% акций и 2,35% голосов). В целом менеджмент и основные акционеры "Яндекса" владеют 30,6% акций и 63,3% голосов компании.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
ТАСС: последние новости
США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов за поставки топлива в Венесуэлу США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов за поставки топлива в Венесуэлу Глава ТПП считает востребованным механизмом регистрацию самозанятых с 16 лет Глава ТПП считает востребованным механизмом регистрацию самозанятых с 16 лет После пандемии в России открылись только 10% всех торговых центров После пандемии в России открылись только 10% всех торговых центров
Комментарии
Компании , Рынки , Александр Фролов , Владимир Иванов , Александр Абрамов , Аркадий Волож , Роман Абрамович , Сбербанк России , Яндекс , ВТБ Капитал , ФАС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Пенсионерам пообещали новое пособие
Пенсионерам пообещали новое пособие
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение