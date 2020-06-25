«Яндекс» привлек $400 млн

ТАСС: последние новости

США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов за поставки топлива в Венесуэлу

Глава ТПП считает востребованным механизмом регистрацию самозанятых с 16 лет

После пандемии в России открылись только 10% всех торговых центров