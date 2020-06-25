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Топ-менеджер «Газпрома» оказался лжецом 

Артём Кульша и ещё 1 43 минуты назад
Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи
Фото: ТАСС
Начальник 307-го департамента компании «Газпром» Сергей Меньшиков соврал о ликвидации проблем на Чаяндинском месторождении. Об этом сообщает «Лента.ру».
Чаяндинское месторождение, как сообщал «Рамблер», находится в Якутии. «Газпром» поставляет газ из него на Дальний Восток России и в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Протяженность газопровода составляет около трех тысяч километров, а экспортная производительность — 38 миллиардов кубических метров газа в год.
В 2022-м «Газпром» планирует запустить второй участок «Силы Сибири» и поставлять по нему газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского.
В феврале бывший ведущий инженер «Газпрома» Вячеслав Щеголев направил обращение в Министерство энергетики России, в котором сообщил о нарушениях, имевших место при освоении Чаяндинского месторождения. Ведомство перенаправило информацию в «Газпром».
В официальном ответе за подписью Меньшикова сказано, что информация о нарушениях не подтвердилась или нашла отражение в принятых решениях. В пример данных, которые нашли отражение в принятых решениях, приведена замена некачественного бурового раствора «Полиэконол-Флора».
«Проблема в том, что "Полиэконол-Флора" используется до сих пор, об этом свидетельствует план работ на скважине №1076 от марта 2020 года», — сообщает «Лента.ру».
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Комментарии 3
Компании , Газпром , Lenta.ru
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