Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи

Начальник 307-го департамента компании «Газпром» Сергей Меньшиков соврал о ликвидации проблем на Чаяндинском месторождении. Об этом сообщает «Лента.ру».

Чаяндинское месторождение, как сообщал «Рамблер», находится в Якутии. «Газпром» поставляет газ из него на Дальний Восток России и в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Протяженность газопровода составляет около трех тысяч километров, а экспортная производительность — 38 миллиардов кубических метров газа в год.

В 2022-м «Газпром» планирует запустить второй участок «Силы Сибири» и поставлять по нему газ из Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского.

В феврале бывший ведущий инженер «Газпрома» Вячеслав Щеголев направил обращение в Министерство энергетики России, в котором сообщил о нарушениях, имевших место при освоении Чаяндинского месторождения. Ведомство перенаправило информацию в «Газпром».

В официальном ответе за подписью Меньшикова сказано, что информация о нарушениях не подтвердилась или нашла отражение в принятых решениях. В пример данных, которые нашли отражение в принятых решениях, приведена замена некачественного бурового раствора «Полиэконол-Флора».