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Росавиация отклонила заявку «Победы» на субсидии за потери из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 10 4 часа назад
Росавиация отклонила заявку «Победы» на субсидии
Фото: РИА Новости
Росавиация отклонила заявку лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на господдержку за потери из-за коронавируса из-за несоответствия правилам предоставления субсидии, сообщает ведомство.
"Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий", — говорится в сообщении.
Об отказе в субсидиях другим авиакомпаниям Росавиация пока не сообщала.
Газета "Ведомости" писала в мае со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ, что условие получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут: лоукостер приостановил полеты в апреле и мае. Однако министр транспорта Евгений Дитрих в середине мая заявил, что "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.
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Комментарии
Компании , Евгений Дитрих , Владимир Путин , Авиакомпания "Победа" , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , Ведомости
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