Росавиация отклонила заявку «Победы» на субсидии

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Росавиация отклонила заявку лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) на господдержку за потери из-за коронавируса из-за несоответствия правилам предоставления субсидии, сообщает ведомство.

"Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий", — говорится в сообщении.

Об отказе в субсидиях другим авиакомпаниям Росавиация пока не сообщала.

Газета "Ведомости" писала в мае со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ , что условие получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут: лоукостер приостановил полеты в апреле и мае. Однако министр транспорта Евгений Дитрих в середине мая заявил, что "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку.