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Немецкая финтех-компания Wirecard подала заявление о банкротстве 

Прайм 2 часа назад
Немецкая Wirecard подала заявление о банкротстве
Фото: Reuters
Немецкая финтех-компания Wirecard подала заявление о запуске процедуры банкротства после обнаружения нехватки 1,9 миллиарда евро на счетах компании, передает телеканал n-tv со ссылкой на заявление компании.
Wirecard AG — глобальный поставщик интернет-технологий и финансовых услуг, одна из крупнейших систем электронных платежных сервисов. Ранее Wirecard сама была вынуждена допустить "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 миллиарда евро на счетах компании, которую выявила в результате аудиторской проверки Ernst & Young. Глава компании Маркус Браун ушел в отставку.
"Правление Wirecard AG сегодня решило подать заявление в уполномоченный суд Мюнхена на открытие процедуры банкротства для Wirecard AG из-да грозящей неплатежеспособности и обремененности долгами", — цитирует телеканал заявление компании.
Во вторник ушедший в отставку гендиректор Wirecard Маркус Браун был задержан в Германии по подозрению в манипуляции рынком и подделке баланса. Как сообщила прокуратура, суд в Мюнхене решил освободить Брауна под залог в размере 5 миллионов евро.
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Компании , Маркус Браун
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