Google будет платить ряду СМИ за новости 

Компания Google сообщила, что создает программу лицензирования контента, в рамках которой она будет платить ряду СМИ за публикацию "качественных" новостей.

"Сегодня мы объявляем, что программа лицензирования, чтобы платить издательствам за качественный контент… будет запущена в этом году", — говорится в релизе компании.

Сумма выплат в сообщении Google не приводится.

Отмечается, что первые соглашения были подписаны с издательствами Германии, Австралии и Бразилии, включая Spiegel, Solstice Media и Diarios Associados.

"Мы начнем с издательств из нескольких стран мира, в будущем их будет больше", — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании сообщили, что Google будет также платить, если это возможно, за бесплатный доступ для пользователей к платным статьям, чтобы нарастить аудиторию издательств.