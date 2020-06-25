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Google будет платить ряду СМИ за новости 

РИА Новости 2 часа назад
Google будет платить ряду СМИ за новости
Фото: РИА Новости
Компания Google сообщила, что создает программу лицензирования контента, в рамках которой она будет платить ряду СМИ за публикацию "качественных" новостей.
"Сегодня мы объявляем, что программа лицензирования, чтобы платить издательствам за качественный контент… будет запущена в этом году", — говорится в релизе компании.
Сумма выплат в сообщении Google не приводится.
Отмечается, что первые соглашения были подписаны с издательствами Германии, Австралии и Бразилии, включая Spiegel, Solstice Media и Diarios Associados.
"Мы начнем с издательств из нескольких стран мира, в будущем их будет больше", — говорится в сообщении.
Кроме того, в компании сообщили, что Google будет также платить, если это возможно, за бесплатный доступ для пользователей к платным статьям, чтобы нарастить аудиторию издательств.
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Компании , Google , Spiegel
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