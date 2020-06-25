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Суд подтвердил взыскание с «Калашникова» 24 миллионов рублей 

РИА Новости и ещё 1 7 часов назад
С «Калашникова» взыскали 24 миллионов рублей
Фото: РИА Новости
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску министерства обороны России взыскал с концерна "Калашников" около 24 миллионов рублей, в то время как истец требовал более 168 миллионов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобы истца и ответчика на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Иск был заявлен о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня "Обвес для сухопутных войск" стоимостью около 705 миллионов рублей. Ответчик заявлял в суде первой инстанции, что просрочка наступила, в том числе, ввиду того, что заказчик поздно доставил партию оружия в 20 тысяч штук из воинской части в Курганской области.
Суд этот довод отверг, но согласился с другим аргументом "Калашникова" — о том, что истец неправильно рассчитал период просрочки. По расчету суда, договорная неустойка составила более 71,4 миллиона рублей. Затем суд по ходатайству ответчика, заявившего о несоразмерности штрафных санкций последствиям нарушения, снизил ее почти в три раза — до суммы около 24 миллионов рублей.
Концерн "Калашников" — системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция — частным инвесторам.
В состав группы компаний "Калашников" входят: АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод" судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Верфь братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.
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Компании , Министерство обороны , НПО "Молния" , Ростех , Судостроительный завод "Вымпел" , Ижмаш
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