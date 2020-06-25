С «Калашникова» взыскали 24 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску министерства обороны России взыскал с концерна "Калашников" около 24 миллионов рублей, в то время как истец требовал более 168 миллионов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобы истца и ответчика на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Иск был заявлен о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня "Обвес для сухопутных войск" стоимостью около 705 миллионов рублей. Ответчик заявлял в суде первой инстанции, что просрочка наступила, в том числе, ввиду того, что заказчик поздно доставил партию оружия в 20 тысяч штук из воинской части в Курганской области.

Суд этот довод отверг, но согласился с другим аргументом "Калашникова" — о том, что истец неправильно рассчитал период просрочки. По расчету суда, договорная неустойка составила более 71,4 миллиона рублей. Затем суд по ходатайству ответчика, заявившего о несоразмерности штрафных санкций последствиям нарушения, снизил ее почти в три раза — до суммы около 24 миллионов рублей.

Концерн "Калашников" — системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит госкорпорации "Ростех" , 75% минус одна акция — частным инвесторам.