Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.60
$
69.50
77.95
77.85
Прогноз
29.06 – 06.07
$
69.52
78.17
Индексы и котировки Brent
40.63
+0.02 Золото
1771.50
+0.01 РТС
1257.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1228
–0.0028
12.06
1.1256
23.06
15.06
01.06

Microsoft закроет все свои действующие магазины 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Microsoft закрывает все магазины
Фото: globallookpress.com
Компания Microsoft приняла решение полностью перенести торговлю своей продукцией в Интернет. Все магазины в офлайн будут закрыты. Об этом сообщается на сайте компании.
Сотрудники розничной торговли будут заниматься работой с клиентами корпоративных объектов, обеспечивать удалённые продажи и поддержку. В компании продолжат вкладывать деньги в цифровые магазины. Ежемесячный охват аудитории составляет более 1,2 млрд человек на рынках 190 стран.
Также перестанут работать операционные центры Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде. Закрытие физических объектов Microsoft Store приведёт к доналоговым сборам в размере примерно $450 млн, которые будут зарегистрированы в этом квартале.
Наши продажи выросли в Интернете, поскольку наш портфель продуктов эволюционировал в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда доказала успех, обслуживая клиентов за пределами любого физического местоположения, — заявил вице-президент корпорации Microsoft Дэвид Портер.
Он подчеркнул, что вместе с командой розничных продаж ожидает клиентов в онлайн-магазинах.
Мы намеренно создали команду с уникальным опытом и навыками, которые могли бы обслуживать клиентов из любой точки мира, — отметил вице-президент.
В марте 2020 года все магазины Microsoft приостановили работу из-за пандемии коронавируса.
NEWS.ru писал, что Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer.
Видео дня. В Москве вырос спрос на вторичное жилье
News.ru: последние новости
Принято решение о продолжении «Турецкого потока» до Венгрии Принято решение о продолжении «Турецкого потока» до Венгрии США вводят санкции против капитанов судов за поставки топлива в Венесуэлу США вводят санкции против капитанов судов за поставки топлива в Венесуэлу Посол ФРГ: планы США не изменят позицию Германии по «Северному потоку — 2» Посол ФРГ: планы США не изменят позицию Германии по «Северному потоку — 2»
Комментарии 1
Компании , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экономика США резко восстановилась
Экономика США резко восстановилась
«Турецкий поток» получит продолжение
«Турецкий поток» получит продолжение
Квартиры в Крыму подешевели
Квартиры в Крыму подешевели
США нашли способ увеличить добычу нефти
США нашли способ увеличить добычу нефти
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение