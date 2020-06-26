Microsoft закрывает все магазины

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Компания Microsoft приняла решение полностью перенести торговлю своей продукцией в Интернет. Все магазины в офлайн будут закрыты. Об этом сообщается на сайте компании.

Сотрудники розничной торговли будут заниматься работой с клиентами корпоративных объектов, обеспечивать удалённые продажи и поддержку. В компании продолжат вкладывать деньги в цифровые магазины. Ежемесячный охват аудитории составляет более 1,2 млрд человек на рынках 190 стран.

Также перестанут работать операционные центры Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде. Закрытие физических объектов Microsoft Store приведёт к доналоговым сборам в размере примерно $450 млн, которые будут зарегистрированы в этом квартале.

Наши продажи выросли в Интернете, поскольку наш портфель продуктов эволюционировал в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда доказала успех, обслуживая клиентов за пределами любого физического местоположения, — заявил вице-президент корпорации Microsoft Дэвид Портер.

Он подчеркнул, что вместе с командой розничных продаж ожидает клиентов в онлайн-магазинах.

Мы намеренно создали команду с уникальным опытом и навыками, которые могли бы обслуживать клиентов из любой точки мира, — отметил вице-президент.

В марте 2020 года все магазины Microsoft приостановили работу из-за пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал, что Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer.