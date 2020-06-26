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Венгрия приняла инвестрешение о строительстве продолжения «Турецкого потока» 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
«Турецкий поток» получит продолжение
Фото: TurkStream
Венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ на заседании набсовета утвердил план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб м газа в год, следует из сообщения компании.
В нем отмечается, что пропускная способность газопровода на южной точке входа, то есть со стороны Сербии, должна быть обеспечена к октябрю 2021 года.
Весной этого года МИД Венгрии заявлял, что Будапешт заинтересован "в возможности приобретения российского газа по каналу газопровода "Турецкий поток" через Турцию и Болгарию с прицелом на конец следующего года".
Пропускная способность газопровода "Турецкий поток" протяженностью 930 км — 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для потребителей в Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию.
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Комментарии 3
Компании , Экономика , МИД
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