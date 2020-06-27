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Маск снова обозвал главу Amazon подражателем 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
«Джефф Безос подражатель. Ха-ха»
Фото: © EPA
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз обозвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса подражателем, после того как было объявлено о покупке им стартапа беспилотных автомобилей.
"Джефф Безос подражатель. Ха-ха", — написал Маска в своем Twitter, ретвитнув сообщение издания Financial Times о покупке компанией Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов.
Электроавтомобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.
Ранее Маск уже называл так Безоса, когда конкурирующая со SpaceX в борьбе за коммерческие космические запуски компания Безоса Blue Origin LLC объявила о планах создать спутниковую группировку для обеспечения интернет-связи. SpaceX уже приступила к реализации подобного проекта Starlink.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon , SpaceX
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