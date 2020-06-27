"Джефф Безос подражатель. Ха-ха", — написал Маска в своем Twitter, ретвитнув сообщение издания Financial Times о покупке компанией Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов.

Электроавтомобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.

Ранее Маск уже называл так Безоса, когда конкурирующая со SpaceX в борьбе за коммерческие космические запуски компания Безоса Blue Origin LLC объявила о планах создать спутниковую группировку для обеспечения интернет-связи. SpaceX уже приступила к реализации подобного проекта Starlink.