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Нидерланды спасут одну из крупнейших авиакомпаний Европы 

Lenta.ru 2 часа назад
Нидерланды спасут крупную авиакомпанию Европы
Фото: Reuters
Власти Нидерландов спасут авиакомпанию KLM, являющуюся частью второго по величине авиаперевозчика Европы — холдинговой компании Air France-KLM. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина королевства.
KLM получит от властей страны финансовую помощь размере 3,4 миллиарда евро: 2,4 миллиарда придутся на банковские кредиты с госгарантиями, еще один миллиард составит прямой заем. В обмен на финансовую помощь KLM приостановит выплату дивидендов акционерам, на 20 процентов сократит количество ночных рейсов, будет стимулировать развитие железнодорожных перевозок и сократит выбросы углекислого газа, что отвечает долгосрочной стратегии развития Евросоюза.
В Минфине Нидерландов назвали неизбежными массовые сокращения в компании, снижение уровня оплаты труда и отказ от бонусов. Правительство назначит в KLM наблюдателя, чтобы гарантировать использование выделенных средств исключительно на поддержание компании.
Ранее стало известно, что Air France получит помощь в размере семи миллиардов евро. Также поддержку предоставят крупнейшей европейской авиакомпании — немецкой Lufthansa. Она получит девять миллиардов евро.
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Комментарии
Компании , ЕС , Lufthansa , Air France , Минфин , Bloomberg
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