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Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Coca-Cola объявила бойкот соцсетям
Фото: РИА Новости
Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company по меньшей мере на 30 дней приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленному Facebook, говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси, опубликованном на сайте компании.
"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней", — заявил Куинси.
Глава Coca-Cola Company добавил, что в течение этого времени руководство компании пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее изменения.
"Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности от наших партнеров среди социальных сетей", — заключил Куинси.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.
В пятницу компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление относительно размещения рекламы в Facebook, Twitter и Instagram сделала компания Unilever.
Глава Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.
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Комментарии
Компании , Другое , Марк Цукерберг , Coca-Cola , Verizon
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