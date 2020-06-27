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Чубайс получил новое назначение 

Майк Габриелян и ещё 5 14 минут назад
Чубайс получил новое назначение
Фото: РИА Новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал членом совета директоров АФК «Система». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя совета директоров Андрея Дубовскова.
В совет директоров также избраны президент АФК «Система» Владимир Чирахов и бывший замглавы правительства, министр экономики и министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер.
В новом совете директоров будет 12 человек. Свои места сохранили основатель и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, бывший президент «Системы» Андрей Дубовсков, глава Segezha Group Михаил Шамолин и бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер.
Также в совете остались бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, зампредседателя совета директоров «Системы» и профессор Высшей школы экономики Анна Белова, основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, экс-президент Армении Роберт Кочарян.
АФК «Система» — крупная российская инвестиционная компания. Вкладывает средства в реальный сектор экономики. Акции компании находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже, Московской бирже.
АФК «Система» управляет компаниями МТС, РТИ, «Segezha Group», агрохолдингом «Степь», сетями «Медси» и «Детский мир» и т.д..
Ранее «Рамблер» сообщал, что одна из компаний группы готовит новый экспресс-тест на COVID-19.
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