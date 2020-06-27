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Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией 

Lenta.ru 1 час назад
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Фото: Reuters
Компания богатейшего человека мира Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Amazon заинтересовалась участием в капитале российского интернет-магазина Ozon. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Евтушенкова — основного владельца АФК «Система», которой принадлежит 43 процента Ozon.
По его словам, Джефф Безос встречался с главой Ozon Александром Шульгиным около 5-6 месяцев назад. Помимо Amazon, российским ретейлером также заинтересовалась японская холдинговая компания Softbank, сообщил Евтушенков.
Ранее в АФК «Система» уже говорили, что рассматривают возможность привлечь в Ozon инвесторов и не исключают IPO. Однако в начале текущего года Евтушенков заявил, что необходимость IPO пока не критична. По его словам, владельцы бизнеса знают, за счет чего компания будет развиваться и как ее докапитализировать.
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Компании , Джефф Безос , Владимир Евтушенков , Александр Шульгин , Amazon , АФК Система , РИА Новости
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