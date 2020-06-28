Цукерберг рекордно обеднел

Основатель Facebook, миллиардер Марк Цукерберг из-за отказа от рекламы в соцсети некоторых крупных компаний потерял 7,2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

От рекламы в Facebook, а также его продуктах отказалась одна из крупнейших рекламных компаний в мире, Unilever. Это привело к падению стоимости акций Facebook на 8,3 процента.

Также Цукерберг потерял в качестве клиентов соцсети телекоммуникационного гиганта Verizon и мирового производителя кондитерских изделий компанию Hershey. Coca-Cola также приостановила размещение рекламы в Facebook. По их мнению, соцсети на фоне протестов в США не удалось «в достаточной степени контролировать проявления ненависти и дезинформацию на платформе».

По данным Bloomberg Billionaire Index, совокупное состояние Цукерберга снизилось до 82,3 миллиарда долларов. Он занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших людей планеты.

Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма.