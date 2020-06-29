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Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake заявил о банкротстве 

Газета.Ru и ещё 9 55 минут назад
Добытчик нефти в США Chesapeake обанкротился
Фото: Reuters
Компания-добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявила о банкротстве. Об этом сообщает CNBC.
Так, компания добровольно подала заявление о банкротстве, а также попросила суд США о защите в рамках статьи о банкротстве для упрощения реструктуризации задолженности.
Компания намерена реализовать план для погашения задолженности в размере $7 млрд
Chesapeake Energy заключила соглашение, по которому кредиторы выделят ей ссуду на $925 млн Кроме того, компания должна получить $600 млн от кредиторов и держатели обеспеченных векселей.
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Компании , Экономика , Цена на нефть , Chesapeake Energy
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