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Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти 

Прайм и ещё 3 30 минут назад
Нефтяные гиганты Китая создадут альянс
Фото: Reuters
Крупные китайские нефтяные компании обсуждают идею сформировать альянс для совместных закупок нефти, что усилит их рыночную позицию, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Четыре государственных нефтеперерабатывающих завода совместно заявят цену на некоторые сорта нефти", — пишет агентство.
По словам источников, руководство China Petroleum & Chemical, PetroChina, CNOOC и Sinochem Group ведут предварительные переговоры. Отмечается, что данная инициатива уже завоевала поддержку правительства Китая и соответствующих регулирующих органов.
Кроме того, объединившись, китайские компании рассчитывают получить более широкое влияние на объемы и цены закупаемой нефти.
По данным источников, первоначально альянс намерен коллективно выпускать заявки на определенные российские и африканские марки на спотовом рынке.
"НПЗ могут совместно подать заявку на поставку российской нефти марки ESPO (ВСТО) уже в следующем месяце", — добавили они.
Блумберг отмечает, что Китай, ставший эпицентром распространения коронавируса, был первой крупной экономикой, которая вновь открылась, и его потребление транспортных и промышленных видов топлива теперь почти вернулось к уровню, предшествующему пандемии.
Китайские НПЗ увеличивают объемы нефтяных хранилищ, чтобы воспользоваться преимуществами низких цен после того, как пандемия коронавируса оказала сильное влияние на мировой спрос и привела к падению цен на нефть. Ранее в июне агентство сообщало, что импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд, установленный в ноябре 2019 года, достигнув 47,97 миллиона тонн (11,34 миллиона баррелей в день).
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