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Греф предложил усилить поддержку венчурной и IT-отрасли на фоне кризиса 

ТАСС 2 часа назад
Греф предложил усилить поддержку IT-отрасли
Фото: РИА Новости
IT-отрасли и венчурная индустрия в России нуждаются в усилении поддержки в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
"Может, усилил бы раздел про технологии, развитие IT-отрасли, венчурная индустрия… Это точно не выстреливает за два года. Нужны более длинные закладки. Вот этот раздел еще дополнил бы", — отметил Греф, отвечая на соответствующий вопрос.
Премьер-министр Михаил Мишустин в начале июня представил президенту России Владимиру Путину план восстановления экономики. Глава государства поручил доработать документ. План направлен на преодоление экономических последствий распространения коронавируса, восстановление, а затем и повышение потенциала экономики.
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Компании , Герман Греф , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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